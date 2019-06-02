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Кулач покинет Александрию, не сыграв за нее ни одного матча

17:59 73 Читати українською
Кулач покинет Александрию, не сыграв за нее ни одного матча
Владислав Кулач / соцсети

Александрия не станет продлевать аренду нападающего Владислава Кулача.

"У Кулача завершился срок аренды, но он не сыграл ни одной минуты. Мы не будем разговаривать, чтобы продлить ее. Это все из-за травмы.

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С сердцем у него все нормально, мы его обследовали. У врачей есть некие удивления относительно его организма, но у каждого человека он специфический. Играть футбол и получать нагрузки ему можно. Он получил другую травму, из-за которой не смог нам помочь.

Может, он и сам не хочет продлевать с нами контракт. Не знаю. Мы на счет этого даже не общались", – сказал Шаран YouTube-каналу Александрии.

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