Александрия – Динамо: киевляне в меньшинстве победили благодаря гению Цыганкова, зрелищная точка в УПЛ сезона 2018/19

Александрия уступила Динамо (0:2) в рамках последнего тура УПЛ сезона 2018/19. Детальный отчет о поединке читайте на Футбол 24.

Центральный поединок и онлайн-трансляция последнего матча УПЛ сезона 2018/19 начались в 19:30. Александрия еще до поединка забронировала себе бронзовые медали чемпионата, а Динамо уже несколько туров назад закрепилось на втором месте, поэтому турнирной мотивации в матче не было. Особое значение этот поединок имел для наставника "бело-синих" Александра Хацкевича, ведь "слухи" о его увольнении получают все больше оснований.

Перед поединком заполненные трибуны стадиона Ника наблюдали за красивым перфомансом от фанатов Александрии. С помощью пиротехники ультрас "спрятали" поле под желто-зеленым дымом, выглядело очень эффектно.

Хозяева активно начали встречу. Несколько опасных прострелов в штрафную киевлян заставили попотеть защитников гостей. Уже на 4-й минуте Кирилл Ковалец мог открывать счет, оказавшись с мячом в нескольких метрах от ворот, но арбитр решил, что хавбек александрийцев подыграл себе рукой, справедливое решение.

Через 5 минут голкипер хозяев Юрий Панькив, который недавно получил дебютный вызов в сборную Украины, опрометчиво выбивал мяч из своих владений и позволил Назарию Русину перехватить круглого. К счастью для вратаря, форвард киевлян не смог удачно воспользоваться моментом и поспешно пробил точно в Панькива.

Хозяев вовсе не пугал звездный статус соперника и они продолжали свои набеги на половину поля киевлян. Одна из таких атак могла завершиться взятием ворот, но тот же Коломоец не смог точно пробить с разворота и мяч пролетел над перекладиной.

На 21-й минуте гости все же вышли вперед. Хорошая атака левым флангом завершилась прострелом от новичка "бело-синих" Де Пены, после чего Русин в касание подкорректировал траекторию полета мяча, а Виктору Цыганкову на дальней штанге осталось только расстрелять ворота Панькива. 1:0.

Уже в первом тайме Хацкевич вынужден был прибегнуть к заменам. Из-за травмы Кендзера не смог продолжить поединок, его место на поле занял Николай Шапаренко.

Игроков Александрии очень разозлило такое развитие событий. Давление на ворота Бущана значительно возросло. Во время одной из атак вышеупомянутый Кирилл Ковалец прорывался в штрафную соперника, по дороге обыграв Ахмеда Алибекова. Хавбек киевлян не придумал ничего лучше, чем завалить игрока Александрии. Арбитр отреагировал категорично – опасный штрафной в ворота Динамо и желтая карточка для нарушителя, которая стала для Алибекова второй в матче. Киевляне остались в меньшинстве.

Выполнение стандарта не принесло никаких дивидендов для хозяев. Впоследствии неугомонный Ковалец получил еще одну возможность отличиться, но Георгий Бущан спас свою команду, парируя опасный удар в ближний угол. За несколько минут классное соло продемонстрировал Протасов, прорвавшись к воротам подопечных Хацкевича, но защитники закрыли удар полузащитника александрийцев.

Наставник Динамо решил подкорректировать схему своих подопечных после удаления и провел вторую замену. Поле покинул нападающий Назарий Русин, вместо него на поле появился хавбек Никита Кравченко.

Вторую половину встречи киевляне начали с дальнего выстрела Беседина, Панькив отбил мяч точно в ноги Цыганкову, но капитан Динамо нелепо пробил мимо ворот с убойной позиции. Еще несколько атак провели гости, демонстрируя, что игра в меньшинстве не заставит их бороться на удержание результата.

Александрия также не хотела падать "лицом в грязь" перед своими фанатами. Хозяева выбегали в острые атаки, нанося удар за ударом по воротам Бущана, но то не хватало точности, то сам голкипер спасал ситуацию.

Ближе к экватору второго тайма хозяева перехватили инициативу в Динамо, пытаясь выровнять положение. Александрийцы так увлеклись осадой ворот гостей, забыли о своих владениях. Беседин сумел зацепиться за мяч после выноса из половины поля "бело-синих", форвард отпасовал направо на набегающего Цыганкова. Капитан гостей на классе протащил мяч еще несколько метров и без шансов пробил в правый угол ворот Панькива. 2:0.

Через несколько минут после пропущенного гола Протасов получил роскошную передачу с левого фланга и расстреливал ворота киевлян с 11-метровой отметки. Трудно понять, как в такой ситуации хавбек не сумел попасть в почти пустые ворота. Невероятный шанс для хозяев был потерян.

Мяч никак не мог задержаться в центре поля. Команды поочередно атаковали, что не могло не радовать зрителей.

В конце встречи Хацкевич решил использовать последнюю замену и выпустил на поле Миккела Дуэлунда, который поменял Беседина. Именно датчанин мог поставить эффектную точку во встрече, доведя счет до разгромного, но защитники гостей были против этого и заблокировали удар хавбека.

В итоге, победа Динамо, которая не оставит равнодушными даже фанатов Александрии, ведь их любимцы выглядели более чем достойно в этом зрелищном поединке.