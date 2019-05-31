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Александрия будет проводить матчи Лиги Европы во Львове, – Шаран

11:26 53 Читати українською
Александрия будет проводить матчи Лиги Европы во Львове, – Шаран
Владимир Шаран / ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, где команда, скорее всего, будет принимать соперников в групповом этапе Лиги Европы.

"Известно, что на 99% это будет Львов. Я очень этому рад", – сказал Шаран программе Футбол NEWS.

Шаран объяснил, чего не хватило Александрии в матче с Динамо

Ранее Львов становился еврокубковой домом для Шахтера, Металлиста и луганской Зари. В этом сезоне также там могла играть Ворскла, но полтавчане смогли подготовить свою арену.

Александрия ранее играла в квалификации Лиги Европы, где уступала Хайдук и БАТЭ. Эти матчи подопечные Владимира Шарана играли дома.

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Главное Александрия Александрия Лига Европы Владимир Шаран Владимир Шаран Арена Львов
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