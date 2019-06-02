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Кулач покине Олександрію, не зігравши за неї жодного матчу

17:59 340 Читать на русском
Кулач покине Олександрію, не зігравши за неї жодного матчу
Владислав Кулач / соцмережі

Олександрія не стане продовжувати оренду нападника Владислава Кулача.

"У Кулача завершився термін оренди, але він не зіграв жодної хвилини. Ми не будемо розмовляти, щоб продовжити її. Це все через травму.

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З серцем у нього все нормально, ми його обстежили. У лікарів є якісь здивування щодо його організму, але у кожної людини він специфічний. Грати футбол і отримувати навантаження йому можна. Він отримав іншу травму, через яку не зміг нам допомогти.

Може, він і сам не хоче продовжувати з нами контракт. Не знаю. Ми про це навіть не спілкувалися", – сказав Шаран YouTube-каналу Олександрії.

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