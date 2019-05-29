Кулач опроверг информацию о проблемах с сердцем

Нападающий Александрии Владислав Кулач прокомментировал информацию о своих проблемах с сердцем.

"Со мной все хорошо. Дернул икру. Позже произошел рецидив. Лечусь до сих пор. С сердцем проблем никогда не было", – сказал Кулач в комментарии "Брутальному футбола".

Кулач приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Напомним, ранее журналист телеканалов "Футбол1/2" сообщил, что форвард не выступает за Александрию из-за серьезных проблем с сердцем, из-за чего поставил свою карьеру на паузу.

Напомним, Кулач перешел в команду Шарана в начале 2019-го года, правда, ни разу не играл за Александрию. Права на игрока принадлежат Шахтеру.

Последний раз Кулач выходил на поле еще в составе Ворсклы 3 декабря прошлого года, в поединке против Александрии.

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