toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЧЕЛСИ - АРСЕНАЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ АРСЕНАЛ-КИЕВ - КАРПАТЫ ВОРСКЛА - ОЛИМПИК

Кулач опроверг информацию о проблемах с сердцем

20:08 42 Читати українською
Кулач опроверг информацию о проблемах с сердцем
Владислав Кулач / соцсети

Нападающий Александрии Владислав Кулач прокомментировал информацию о своих проблемах с сердцем.

"Со мной все хорошо. Дернул икру. Позже произошел рецидив. Лечусь до сих пор. С сердцем проблем никогда не было", – сказал Кулач в комментарии "Брутальному футбола".

Кулач приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

Напомним, ранее журналист телеканалов "Футбол1/2" сообщил, что форвард не выступает за Александрию из-за серьезных проблем с сердцем, из-за чего поставил свою карьеру на паузу.

Напомним, Кулач перешел в команду Шарана в начале 2019-го года, правда, ни разу не играл за Александрию. Права на игрока принадлежат Шахтеру.

Последний раз Кулач выходил на поле еще в составе Ворсклы 3 декабря прошлого года, в поединке против Александрии.

Який нападник збірної України найкраще реалізує моменти – несподівані лідери сезону 2018/19

blog_ava
Челси – Арсенал: анонс финала Лиги Европы
08:00
602
Теги
Владислав Кулач Владислав Кулач Александрия Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Вальверде остается в Барселоне, – Cadena SER
    Іспанія — 01:15334 Вальверде остается в Барселоне, – Cadena SER
1
час
:
10
мин
Челси
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук