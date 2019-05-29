Кулач спростував інформацію про проблеми з серцем

Нападник Олександрії Владислав Кулач прокоментував інформацію про свої проблеми з серцем.

"Зі мною все добре. Смикнув ікру. Пізніше стався рецидив. Лікуюсь досі. З серцем проблем ніколи не було", – сказав Кулач у коментарі "Брутальному футболу".

Кулач призупинив кар'єру через проблеми з серцем

Нагадаємо, раніше журналіст телеканалів "Футбол1/2" повідомив, що форвард не виступає за Олександрію через серйозні проблеми з серцем, через що поставив свою кар'єру на паузу.

Нагадаємо, Кулач перейшов в команду Шарана на початку 2019-го року, щоправда, жодного разу не грав за Олександрію. Права на гравця належать Шахтарю.

Востаннє Кулач виходив на поле ще у складі Ворскли 3-го грудня минулого року, в поєдинку проти Олександрії.

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