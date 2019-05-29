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Кулач приостановил карьеру из-за проблем с сердцем

17:22 150 Читати українською
Кулач приостановил карьеру из-за проблем с сердцем
Владислав Кулач / Александрия

Нападающий Александрии Владислав Кулач не играет длительный срок из-за проблем со здоровьем.

Форвард не выступает за Александрию из-за серьезных проблем с сердцем. Сейчас Кулач поставил свою карьеру на паузу, сообщил журналист телеканала "Футбол 1/2" в программе "Тур Онлайн".

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Напомним, Кулач перешел в команду Шарана в начале 2019-го года, правда ни разу не играл за Александрию. Права на игрока принадлежат Шахтеру.

Последний раз Кулач выходил на поле еще в составе Ворсклы 3 декабря прошлого года в поединке против Александрии.

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Владислав Кулач Владислав Кулач Александрия Александрия
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