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Кулач не сыграет против Шахтера

08:50 69 Читати українською
Кулач не сыграет против Шахтера
Виталий Кулач / Фото: соцсети

Из-за условий аренды форвард Александрии Владислав Кулач, права на которого принадлежат Шахтеру, пропустит матч 19 тура УПЛ против "горняков".

Главный тренер Александрии Владимир Шаран оценил уровень команды перед игрой с Шахтером.

Кулач подтвердил, что отказался переходить в российский Енисей

"Все запланированное выполнили, сыграли пять спаррингов. Команда, считаю, подготовлена ​​неплохо, травмированных нет, кроме Леванидова, у которого сегодня день рождения, и Грицука.

Некоторые игроки еще не готовы для того, чтобы сыграть полноценный поединок. Имею в виду Цурикова и Кулача, который не может играть, потому что арендованный у Шахтера", – сказал наставник Александрии в эфире "Футбол NEWS".

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Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
до матча
1
дн
:
7
час
:
25
мин
Александрия
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