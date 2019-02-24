Кулач не сыграет против Шахтера

Из-за условий аренды форвард Александрии Владислав Кулач, права на которого принадлежат Шахтеру, пропустит матч 19 тура УПЛ против "горняков".

Главный тренер Александрии Владимир Шаран оценил уровень команды перед игрой с Шахтером.

Кулач подтвердил, что отказался переходить в российский Енисей

"Все запланированное выполнили, сыграли пять спаррингов. Команда, считаю, подготовлена ​​неплохо, травмированных нет, кроме Леванидова, у которого сегодня день рождения, и Грицука.

Некоторые игроки еще не готовы для того, чтобы сыграть полноценный поединок. Имею в виду Цурикова и Кулача, который не может играть, потому что арендованный у Шахтера", – сказал наставник Александрии в эфире "Футбол NEWS".

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