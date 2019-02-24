Кулач не зіграє проти Шахтаря

Через умови оренди форвард Олександрії Владислав Кулач, права на якого належать Шахтарю, пропустить матч 19 туру УПЛ проти "гірників".

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив рівень команди перед грою з Шахтарем.

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"Все заплановане виконали, зіграли п’ять спарингів. Команда, вважаю, підготовлена непогано, травмованих немає, окрім Леванідова, в якого сьогодні День народження, і Грицука.

Деякі гравці ще не готові для того, щоб зіграти повноцінний поєдинок. Маю на увазі Цурікова і Кулача, який не може грати, тому що орендований у Шахтаря", – сказав наставник Олександрії в ефірі "Футбол NEWS".

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