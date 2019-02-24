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Кулач не зіграє проти Шахтаря

08:50 141 Читать на русском
Кулач не зіграє проти Шахтаря
Віталій Кулач / Фото: соцмережі

Через умови оренди форвард Олександрії Владислав Кулач, права на якого належать Шахтарю, пропустить матч 19 туру УПЛ проти "гірників".

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив рівень команди перед грою з Шахтарем.

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"Все заплановане виконали, зіграли п’ять спарингів. Команда, вважаю, підготовлена непогано, травмованих немає, окрім Леванідова, в якого сьогодні День народження, і Грицука.

Деякі гравці ще не готові для того, щоб зіграти повноцінний поєдинок. Маю на увазі Цурікова і Кулача, який не може грати, тому що орендований у Шахтаря", – сказав наставник Олександрії в ефірі "Футбол NEWS".

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Україна19 тур

Шахтар - Олександрія: Понеділок 25 лютого 2019

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