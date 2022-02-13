Кулач – о трансфере Миколенко в Эвертон: "Его переход – это большой стимул для других игроков"
Форвард Динамо Владислав Кулач поделился мнениями по переезду Виталия Миколенко в АПЛ.
"Миколенко купили в Эвертон, они хотели его подписать. Жаль, что он сейчас пропускает игры, но я уверен, что, когда он восстановится, то покажет себя в АПЛ. Я могу пожелать ему только удачи. Мы поддерживаем связь, и я очень рад за него, как и вся команда.
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Его переход – это большой стимул и для других игроков, чтобы они стремились туда, где он сейчас. Желаем ему только удачи, чтоб все у него было хорошо.
Есть ли такая команда, в которой Миколенко не смог бы заиграть? Думаю, что нет. Это очень сильный футболист. Мы рады за него, и наблюдаем за ним", – сказал Кулач в комментарии "ПРОФУТБОЛ DIGITAL".
Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января и провел за новый клуб один поединок в Премьер-лиге и два – в Кубке. Результативными действиями украинец пока не отличался.
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