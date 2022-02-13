"Миколенка купили в Евертон, вони хотіли його підписати. Шкода, що він зараз пропускає ігри, але я впевнений, що, коли він відновиться, то покаже себе в АПЛ. Я можу побажати йому тільки удачі. Ми підтримуємо зв'язок, і я дуже радий за нього, як і вся команда.

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Його перехід – це великий стимул і для інших гравців, щоб вони прагнули туди, де він зараз. Бажаємо йому тільки удачі, щоб все у нього було добре.

Чи є така команда, в якій Миколенко не зміг би заграти? Думаю, що ні. Це дуже сильний футболіст. Ми раді за нього, і спостерігаємо за ним", – сказав Кулач у коментарі "ПРОФУТБОЛ DIGITAL".

Нагадаємо, Миколенко перейшов в Евертон 1 січня і провів за новий клуб один поєдинок у Прем'єр-лізі та два – у Кубку. Результативними діями українець поки не відзначався.

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