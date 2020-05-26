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Куйт станет главным тренером Фейеноорда – легенда Ливерпуля пригласит звездного помощника

12:30 69 Читати українською
Куйт станет главным тренером Фейеноорда – легенда Ливерпуля пригласит звездного помощника
Дирк Куйт / Фото Фейеноорд

Бывший нидерландский форвард Дирк Куйт ожидает повышение.

Дирк Куйт возглавит главную команду Фейеноорда после сезона 2020/21, сообщает Algemeen Dagblad.

Куйт стал конкурентом Реброва за пост наставника Фенербахче

На этом посту легендарный нидерландец заменит Дика Адвоката, который продолжил сотрудничество с роттердамцами еще на сезон. Помощником Дирка станет экс-игрок Селтика и Барселоны Хенрик Ларссон.

Сейчас Куйт работает тренером молодежного состава Фейеноорда.

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Теги
Хенрик Ларссон Хенрик Ларссон Дирк Куйт Дирк Куйт Фейеноорд Фейеноорд Нидерланды Дик Адвокат Дик Адвокат
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