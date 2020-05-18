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Куйт стал конкурентом Реброва за пост наставника Фенербахче

18:04 39 Читати українською
Куйт стал конкурентом Реброва за пост наставника Фенербахче
Дирк Куйт (в центре) / Reuters

Бывший нападающий сборной Нидерландов Дирк Куйт стал претендентом на должность наставника турецкого Фенербахче. В Стамбул также сватают украинца Сергея Реброва.

39-летний нидерландец вскоре может возглавить "желтых канареек", сообщает Fotospor.

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Фенербахче готов дать Куйту шанс начать тренерскую карьеру на профессиональном уровне. В данный момент экс-форвард тренирует одну из юношеских команд Фейеноорда. Турецкий гранд готов назначить Куйта исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. Если он хорошо проявит себя, то получит работу на постоянной основе. Ранее турецкие СМИ сватали на должность наставника команды главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва.

Дирк Куйт защищал цвета Фенербахче в 2012-2015 гг. и завоевал со стамбульцами чемпионский титул в сезоне 2013/14. Также он выступал за Квик Бойз, Утрехт, Фейеноорд и Ливерпуль.

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Дирк Куйт Дирк Куйт Фенербахче Фенербахче Фейеноорд Фейеноорд Турция Сергей Ребров Сергей Ребров
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