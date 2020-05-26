toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Нідерланди
УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАВАРІЯ

Куйт стане головним тренером Фейєнорда – легенда Ліверпуля запросить зіркового помічника

12:27 185 Читать на русском
Куйт стане головним тренером Фейєнорда – легенда Ліверпуля запросить зіркового помічника
Дірк Куйт / Фото Фейєнорд

Колишній нідерландський форвард Дірк Куйт очікує на підвищення.

Дірк Куйт очолить головну команду Фейєнорда після сезону 2020/21, повідомляє Algemeen Dagblad.

Куйт став конкурентом Реброва за посаду керманича Фенербахче

На цій посаді легендарний нідерландець замінить Діка Адвоката, який продовжив співпрацю з роттердамцями ще на сезон. Помічником Дірка стане екс-гравець Селтіка та Барселони Хенрік Ларссон.

Зараз Куйт працює тренером молодіжного складу Фейєнорда.

"Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної України

blog_ava
Дудек: Шевченку знадобилося два роки, щоб набратися сміливості запитати про мій сейв у стамбульському фіналі
11:10
1020
Теги
Хенрік Ларссон Хенрік Ларссон Дірк Куйт Дірк Куйт Фейєнорд Фейєнорд Нідерланди Дік Адвокат Дік Адвокат
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
44
хв
Борусія Дортмунд
19:30
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук