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Куэльяр, который конкурировал с Луниным, получил награду игрока сезона в Леганесе

13:36 16 Читати українською
Куэльяр, который конкурировал с Луниным, получил награду игрока сезона в Леганесе
Иван Куэльяр / Reuters

Вратарь Иван Куэльяр стал лучшим игроком сезона 2018/19 в составе Леганеса.

Фанаты в голосовании на официальном сайте отметили надежную игру испанского голкипера в чемпионате.

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Куэльяр провел 34 матча и помог Леганесу спокойно сохранить прописку в элитном дивизионе Испании. "Пепинерос" могут похвастаться одной из лучших оборон в лиге, даже мадридский Реал пропустил больше голов, чем крепкий середняк.

Напомним, именно столичному гранду принадлежит голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который был конкурентом Куэльяра в завершившемся сезоне.

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Испания Иван Куэльяр Иван Куэльяр Леганес Леганес
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