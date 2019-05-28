В Испании думают, что Лунин будет основным вратарем Реала, – Рианчо

Бывший тренер Динамо Рауль Рианчо рассказал, как в Испании оценивают перспективы Андрея Лунина в мадридском Реале.

"В Испании полагают, что в будущем Лунин будет основным вратарем Реала. Он очень молод. Ему нужно постоянно играть.

Лунин возвращается в Реал – украинец попрощался с игроками Леганеса

Если он не будет вторым в команде, а третьим, то ему нужно идти в аренду за игровой практикой", – цитирует Рианчо Tribuna.com.

Заметим, что в сезоне 2018/19 Лунин выступал за Леганес на правах аренды из Реала и провел за "пепинерос" лишь 7 матчей, пять из которых – в Ла Лиге.

Новобранцы Переса, или Как президент Реала выбирал Лунина и еще 72-х игроков