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В Испании думают, что Лунин будет основным вратарем Реала, – Рианчо

21:13 205 Читати українською
В Испании думают, что Лунин будет основным вратарем Реала, – Рианчо
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Бывший тренер Динамо Рауль Рианчо рассказал, как в Испании оценивают перспективы Андрея Лунина в мадридском Реале.

"В Испании полагают, что в будущем Лунин будет основным вратарем Реала. Он очень молод. Ему нужно постоянно играть.

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Если он не будет вторым в команде, а третьим, то ему нужно идти в аренду за игровой практикой", – цитирует Рианчо Tribuna.com.

Заметим, что в сезоне 2018/19 Лунин выступал за Леганес на правах аренды из Реала и провел за "пепинерос" лишь 7 матчей, пять из которых – в Ла Лиге.

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