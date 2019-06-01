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Куельяр, який конкурував з Луніним, здобув нагороду гравця сезону в Леганесі

13:36 32 Читать на русском
Куельяр, який конкурував з Луніним, здобув нагороду гравця сезону в Леганесі
Іван Куельяр / Reuters

Воротар Іван Куельяр став найкращим гравцем сезону 2018/19 у складі Леганеса.

Фанати в голосуванні на офіційному сайті відзначили надійну гру іспанського голкіпера у чемпіонаті.

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Куельяр провів 34 матчі і допоміг Леганесу спокійно зберегти прописку в елітному дивізіоні Іспанії. "Пепінерос" можуть похвалитися однією з кращих оборон у лізі, навіть мадридський Реал пропустив більше голів, ніж міцний середняк.

Нагадаємо, саме столичному гранду належить голкіпер збірної України Андрій Лунін, який був конкурентом Куельяра у сезоні, що завершився.

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Теги
Іспанія Іван Куельяр Іван Куельяр Леганес Леганес
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