Куельяр, який конкурував з Луніним, здобув нагороду гравця сезону в Леганесі

Воротар Іван Куельяр став найкращим гравцем сезону 2018/19 у складі Леганеса.

Фанати в голосуванні на офіційному сайті відзначили надійну гру іспанського голкіпера у чемпіонаті.

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Куельяр провів 34 матчі і допоміг Леганесу спокійно зберегти прописку в елітному дивізіоні Іспанії. "Пепінерос" можуть похвалитися однією з кращих оборон у лізі, навіть мадридський Реал пропустив більше голів, ніж міцний середняк.

Нагадаємо, саме столичному гранду належить голкіпер збірної України Андрій Лунін, який був конкурентом Куельяра у сезоні, що завершився.

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