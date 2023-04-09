Кухаревич забил классный гол, который не спас от поражения худшей команде чемпионата Шотландии
Хиберниан уступил Данди Юнайтед в рамках 31-го тура чемпионата Шотландии. Николай Кухаревич забил гол.
Шотландия, 31 тур
Данди Юнайтед – Хиберниан – 2:1
Голы: Флетчер, 8, Макграт, 90 – Кухаревич, 70
Команда форварда молодежной сборной Украины переживает ужасающий период. Сегодняшнее поражение стало четвертым подряд. Хиберниан серьезно рискует потерять место в первой шестерке, где будут разыгрываться места в еврокубках. До завершения регулярного чемпионата осталось два тура.
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Сегодня "зелено-белые" упустили шанс улучшить свое положение, уступив Данди Юнайтед – команде, занимающей последнее место в таблице. Хиберниан очень быстро пропустил, но во втором тайме именно Кухаревич сравнял счет. Николай классно открылся между двух защитников и вторым касанием отправил мяч в ворота. Однако команда украинца на последней минуте основного времени потеряла даже ничью, подарив сопернику пенальти.