Шотландія, 31 тур

Данді Юнайтед – Хіберніан – 2:1

Голи: Флетчер, 8, Макграт, 90 – Кухаревич, 70

Команда форварда молодіжної збірної України переживає жахливий період. Сьогоднішня поразка стала четвертою поспіль. Хіберніан серйозно ризикує втратити місце в першій шістці, де будуть розігруватися місця в єврокубках. До завершення регулярного чемпіонату залишилося два тури.

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Сьогодні "зелено-білі" втратили шанс покращити своє становище, поступившись Данді Юнайтед – команді, яка посідає останнє місце в таблиці. Хіберніан дуже швидко пропустив, але в другому таймі саме Кухаревич зрівняв рахунок. Микола класно відкрився поміж двох захисників і другим дотиком відправив м'яч у ворота. Однак команда українця на останній хвилині основного часу втратила навіть нічию, подарувавши супернику пенальті.