Кухаревич забив класний гол, який не врятував від поразки найгіршій команді чемпіонату Шотландії
Хіберніан поступився Данді Юнайтед в рамках 31-го туру чемпіонату Шотландії. Микола Кухаревич забив гол.
Шотландія, 31 тур
Данді Юнайтед – Хіберніан – 2:1
Голи: Флетчер, 8, Макграт, 90 – Кухаревич, 70
Команда форварда молодіжної збірної України переживає жахливий період. Сьогоднішня поразка стала четвертою поспіль. Хіберніан серйозно ризикує втратити місце в першій шістці, де будуть розігруватися місця в єврокубках. До завершення регулярного чемпіонату залишилося два тури.
Ліверпуль дивом не здолав Арсенал в БОЖЕВІЛЬНОМУ матчі АПЛ – Зінченко провалився, Салах не реалізував 2 пенальті поспіль
Сьогодні "зелено-білі" втратили шанс покращити своє становище, поступившись Данді Юнайтед – команді, яка посідає останнє місце в таблиці. Хіберніан дуже швидко пропустив, але в другому таймі саме Кухаревич зрівняв рахунок. Микола класно відкрився поміж двох захисників і другим дотиком відправив м'яч у ворота. Однак команда українця на останній хвилині основного часу втратила навіть нічию, подарувавши супернику пенальті.