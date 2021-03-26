"Эмоции приятные. Давно этого ждал. Хочется попробовать что-то новое, выйти на новый для себя уровень. Моя мечта становится ближе. Конечно, не ожидал, что моими услугами заинтересуется компания City Football Group (группа клубов, принадлежащих владельцам Манчестер Сити – прим. "Футбол 24"). Но на то мы и играем в футбол, чтобы нас приглашали в европейские клубы. Очень рад, что получил приглашение от одного из таких клубов.

Рух объявил о трансфере Кухаревича во Францию

Конечно, я уже просматривал некоторые матчи французского Труа. Интересная команда, надеюсь, они повысятся в классе по итогам этого сезона. К моему переходу было приковано много внимания. Молодому футболисту это немного мешает. Поэтому приходилось справляться с этим давлением, еще больше работать и тем самым доказывать свою профпригодность.

Сейчас все мои мысли только о Рухе. Наша главная задача – сохранить прописку в Премьер-лиге. Мне как нападающему хочется как можно больше забить. А после завершения сезона буду ставить перед собой новые цели", – поделился Кухаревич в комментарии официальному сайту Руха.

Отметим, что львовский клуб объявил о переходе нападающего во французский Труа – контракт с новым клубом вступит в силу 1 июля этого года.

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