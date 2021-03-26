Контракт форварда молодежной сборной Украины с новым клубом вступит в силу 1 июля этого года. Именно в тот день Николаю Кухаревичу исполнится 20. Это первый международный трансфер в истории Руха, информирует официальный сайт львовского клуба.

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Соответственно, текущий сезон Кухаревич завершит в составе Руха и поможет команде в борьбе за сохранение прописки в УПЛ.

В заявлении Руха говорится, что на нападающего претендовали и другие клубы, но в итоге после длительных переговоров было принято именно предложение Труа. Напомним, что ранее фаворитом в борьбе за Кухаревича называли Андерлехт, который был очень близок к подписанию украинца. К слову, в активе 19-летнего форварда 2 гола в 17-ти матчах УПЛ 2020/21, а также 3 гола в трех матчах за молодежную сборную Украины.

Заметим, Труа лидирует во втором дивизионе Франции, опережая ближайшего преследователя на 3 пункта при наличии матча в запасе.

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