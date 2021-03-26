"Емоції приємні. Давно цього чекав. Хочеться спробувати щось нове, вийти на новий для себе рівень. Моя мрія стає ближчою. Звісно, не очікував, що моїми послугами зацікавиться компанія City Football Group (група клубів, які належать власникам Манчестер Сіті – прим. "Футбол 24"). Але на те ми й граємо у футбол, щоб нас запрошували у європейські клуби. Дуже радий, що отримав запрошення від одного з таких клубів.

Рух оголосив про трансфер Кухаревича у Францію

Звісно, я вже переглядав деякі матчі французького Труа. Цікава команда, сподіваюсь, вони підвищаться у класі за підсумками цього сезону. До мого переходу було прикуто багато уваги. Молодому футболісту це трохи заважає. Тому доводилось справлятись із цим тиском, ще більше працювати і тим самим доводити свою профпридатність.

Наразі всі мої думки тільки про Рух. Наше головне завдання – зберегти прописку у Прем’єр-лізі. Мені як нападнику хочеться якнайбільше забити. А після завершення сезону буду ставити перед собою нові цілі", – поділився Кухаревич у коментарі офіційному сайту Руху.

Зазначимо, що львівський клуб оголосив про перехід нападника до французького Труа – контракт з новим клубом набере чинності 1 липня цього року.

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