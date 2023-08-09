Украинский форвард Николай Кухаревич удачно дебютировал за английский Суонси, который в Кубке лиги нокаутировал Нортгемптон (3:0). Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Кубок английской лиги, 1/64 финала

Суонси – Нортгемптон Таун – 3:0

Голы: Пиру, 10, 53, Джинелли, 90+4

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Суонси начал свой поход за трофеем в Кубке английской лиги со стадии 1/64 финала. Первой жертвой "лебедей" стал представитель третьего по силе дивизиона – Нортгемптон. Хозяева вышли вперед уже на 10-й минуте – Пиру легко замкнул мяч в сетку уже пустых ворот после прострела от партнера с левого фланга. Второго гола пришлось ждать почти целый тайм: все тот же Пиру повторил предыдущую комбинацию, только теперь сфера прилетела к нему с противоположной стороны.

На 81-й минуте на поле появился Николай Кухаревич. Украинский форвард дебютировал за англичан, перебравшись в Суонси лишь 10 дней назад. Наш земляк за отведенные ему 9 минут успел совершить 7 прикосновений к мячу, отдать один длинный пас, который добрался до адресата, проиграть 2 борьбы за позицию, выиграл одну из двух воздушных дуэлей, трижды потерять мяч, заработать фол, а точность его передач составила 60%.

В присутствии украинца Суонси окончательно добил соперника, забив третий гол – Джинелли решился на дальний удар, попав под перекладину. Таким образом, Кухаревич и Ко уверенно и убедительно пробились в 1/32 турнира.