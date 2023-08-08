Бордо опозорился в первом же матче нового чемпионата в Лиге 2 против По (0:3). Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Лига 2, 1-й тур

По – Бордо – 3:0

Голы: Севе, 17, Джордж, 19, Бутаиб, 73

Нереализованный пенальти: Випотник, 65 (Бордо)

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Бордо с фиаско стартовал в новом сезоне в Лиге 2. Гости в середине тайма в течение двух минут получили два гола: сначала Севе из-за пределов штрафной закрутил в правую девятку без шансов для голкипера, а через мгновение Джордж под давлением защитника ворвался во вратарскую и удвоил преимущество.

В середине тайма жирондинцы заслужить право на пенальти, одна Випотник не сумел переиграть своего визави. Чуть позже Бутаиб откликнулся на навес с правого фланга и окончательно добил соперника, головой переправив сферу в сетку.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко вышел в старте и был заменен на 67-й минуте при счете 0:2. За свою игру наш земляк получил от статистического портала SofaScore среднюю оценку 6,7. За время проведенное на поле Игнатенко сделал 59 прикосновений к мячу, отдал 4 длинных паса, все из которых достигли цели, нанес 1 удар, 8 раз терял мяч, совершил 1 обыгрыш с дриблинга и 1 вынос, а точность его передач составила 86%.