Український форвард Микола Кухаревич вдало дебютував за англійський Суонсі, який у Кубку ліги нокаутував Нортгемптон (3:0). Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, 1/64 фіналу

Суонсі – Нортгемптон Таун – 3:0

Голи: Піру, 10, 53, Джинеллі, 90+4

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Свонсі розпочав свій похід за трофеєм у Кубку англійської ліги зі стадії 1/64 фіналу. Першою жертвою "лебедів" став представник третього за силою дивізіону – Нортгемптон. Господарі вийшли вперед вже на 10-й хвилині – Піру легко замкнув м'яч у сітку вже порожніх воріт після прострілу від партнера з лівого флангу. Другого гола довелось чекати майже цілий тайм: все той же Піру повторив попередню комбінацію, тільки тепер сфера прилетіла до нього з протилежного боку.

На 81-й хвилині на полі з'явився Микола Кухаревич. Український форвард дебютував за англійців, перебравшись в Суонсі лише 10 днів тому. Наш земляк за відведені йому 9 хвилин встиг здійснити 7 доторків до м'яча, віддати один довгий пас, який дістався до адресата, програти 2 боротьби за позицію, виграв одну з двох повітряних дуелей, тричі втратити м'яч, заробити фол, а точність його передач становила 60%.

За присутності українця Суонсі остаточно добив суперника, забивши третій гол – Джинеллі зважився на дальній удар, поціливши під поперечину. Таким чином, Кухаревич і Ко впевнено та переконливо пробились в 1/32 турніру.