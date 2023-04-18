Украинский нападающий Тимур Тутеров провел первый поединок за Сандерленд U-21 в молодежном чемпионате Англии.

АПЛ U-21

Вест Бромвич – Сандерленд – 2:1

Голы: Эндрюс, 34, Херд, 52 – Робинсон, 61

Тутеров вышел в стартовом составе "черных котов" на поединок молодежной английской Премьер-лиги против Вест Бромвича U-21. Украинец отыграл все 90 минут, результативными действиями не отличался.

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Матч завершился поражением Сандерленда со счетом 1:2 – на голы Эндрюса и Херда команда Тутерова ответила лишь точным ударом Робинсона. В 20-ти матчах "черные коты" набрали 20 очков и занимают 8 место турнирной таблицы Группы 2, в которой выступает 11 команд.

Напомним, 17-летний Тимур Тутеров перебрался в Сандерленд из Колоса, подписав контракт до лета 2025 года. В Украине нападающий провел 15 матчей в молодежном первенстве 2022/23, забил 7 голов.