Труа вчера, 24 июля, провел контрольный поединок против Анже и был разбит со счетом 0:3.

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В матче сыграл и Николай Кухаревич, который появился на поле на 70-й минуте, однако нападающий не помог своей команде отыграть хотя бы гол.

Отметим, что Труа триумфовал в Лиге 2 и проведет следующий сезон в элите французского футбола. В прошлом сезоне УПЛ Николай провел за львовский Рух 18 матчей, в которых отметился двумя голами.

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