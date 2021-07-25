Кухаревич невдало дебютував за Труа у товариському матчі
11:50 - Читать на русском
Нападник Труа Микола Кухаревич провів перший поєдинок у складі французької команди.
Труа вчора, 24 липня, провів контрольний поєдинок проти Анже та був розбитий із рахунком 0:3.
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У матчі зіграв і Микола Кухаревич, який з'явився на полі на 70-й хвилині, проте нападник не допоміг своїй команді відіграти бодай гол.
Зазначимо, що Труа тріумфував у Лізі 2 та проведе наступний сезон у еліті французького футболу. У минулому сезоні УПЛ Микола провів за львівський Рух 18 матчів, в яких відзначився двома голами.
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