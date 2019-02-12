Кудрик: На матч против Айнтрахта уже есть тактика, наработки, ребята все знают

Вратарь Шахтера Олег Кудрик рассказал о подготовке "горняков" к матчу против Айнтрахта в 1/16 финала Лиги Европы.

"Сегодня была одна теория, посмотрели соперника, готовимся. Уже есть тактика, наработки, ребята, думаю, все знают. Все будет хорошо. Мы играем дома, значит будем играть только на победу.

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Конечно, хочется сыграть и выиграть. С хорошим настроением будем выходить и побеждать", – сказал Кудрик в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы Шахтер встретится с немецким Айнтрахтом, первый поединок состоится в Харькове 14 февраля – начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 21 февраля.

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