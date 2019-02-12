Кудрик: На матч проти Айнтрахта вже є тактика, напрацювання, хлопці все знають

Воротар Шахтаря Олег Кудрик розповів про підготовку "гірників" до матчу проти Айнтрахта у 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Сьогодні була одна теорія, подивилися суперника, готуємося. Вже є тактика, напрацювання, хлопці, думаю, все знають. Все буде добре. Ми граємо вдома, отже будемо грати тільки на перемогу.

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Звичайно, хочеться зіграти і виграти. З хорошим настроєм будемо виходити і перемагати", – сказав Кудрик в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, у 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зустрічатиметься з німецьким Айнтрахтом, перший поєдинок відбудеться у Харкові 14 лютого – початок о 22:00. Матч-відповід запланований на 21 лютого.

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