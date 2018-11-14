Кучук очолить Рух, – ЗМІ

Відомий фахівець Леонід Кучук стане головним тренером винниківського клубу.

Рух із Винників, який сьогодні припинив співпрацю із наставником Юрієм Віртом, незабаром призначить нового керманича команди. Ним стане 59-річний білоруський спеціаліст Леонід Кучук, повідомляє Sportarena.

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Керівництво команди обіцяє оголосити ім'я нового тренера до кінця тижня. За інформацією джерела, останнім часом Кучук був консультантом Руха.

Нагадаємо, раніше білорус очолював українські Арсенал та Сталь. Також провів деякий час у Росії, де тренував Локомотив, Кубань та Ростов, який покинув у грудні 2017 року.

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