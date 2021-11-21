Экс-тренер Динамо и сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол" Йожеф Сабо подверг критике оборонный стиль команды Леонида Кучука в матче 15-го тура УПЛ с "горняками".

"Мне стыдно за такой футбол. Мне как заслуженному тренеру... Я был на двух чемпионатах мира...

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Хочется спросить Кучука: что это за футбол, ему не стыдно? Что за тактика такая – 1-10? Новая тактика такая. Не думаю, что зрители получили удовольствие, ведь это не футбол. Как это называется?" – сказал Сабо в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Шахтеру удалось сломать оборону Руха всего за несколько минут до финального свистка – отметились Маркос Антонио и Тете. После 15-ти туров "горняки" занимают в турнирной таблице УПЛ второе место, уступая Динамо лишь худшей разницей забитых голов.

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