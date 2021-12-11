Луцкому стадиону Авангард выпала честь принять последний поединок Вереса и Руха в 2021 году. Город, как и арена, охватил густой туман. Впрочем, это не помешало Виталию Романову дать стартовый свисток в 17:00. Очевидно, на самом стадионе видимость была достаточно хорошей для нормальной игры обоих коллективов.

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Стартовые мгновения были откровенно скучны. Отметить можно только 5 угловых у ровенчан, которые, правда, не закончились угрозой для "желто-черных". Первый по-настоящему острый момент произошел на экваторе первого тайма. Мяч после подачи с углового Когут отбил перед собой, тот поскакал по головам игроков Руха, а Климчук переправил его в направлении ворот. Голкипер "народных" был бессилен, но спасла перекладина.

Верес ответил голом, но радоваться было рано. Сергийчук пробил головой после подачи с фланга, Панькив совершил эффектный сейв, а на добивании забил Пасич. Мяч отменили из-за положения вне игры. Последний момент в первом тайме имел Рух: Климчук выбегал почти один на один с Когутом, но сфера срезалась с ноги.

Первые 15 минут после перерыва команды оставались безэмоциональными. Было немало борьбы, которая сопровождалася браком. Острый момент можно вспомнить у Федорчука, который пушечно пробивал со штрафного – Когут парировал. Потом забил Панасенко. Шестаков роскошно принял мяч на правой бровке, совершил эффектный кросс и отдал передачу на 11 метров. Там набегал Панасенко, который в одно касание безупречно пробил. Это дебютный гол Сергея в Премьер-лиге!

Рух пытался отыграться, но Когут был на высоте. В частности, он отлично парировал выстрел Рунича. Верес ждал контратак. Одна из таких завершилась ударом Пасича, но Дидик вынес мяч из линии ворот. Подопечные Кучука имели преимущество, это конвертировалось в гол. Солдат влетел в ногу сопернику, а арбитр назначил пенальти. К отметке подошел Климчук и реализовал его. Когут был очень близок к сейву – мяч пролетел ему между рук. Львовяне все же были немного ближе, чтобы вырвать три очка во встрече, но до финального свистка больше никто не забивал.

Для ровенчан эта ничья стала 30-й в чемпионатах Украины. Верес набрал 23 очка и остался на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, а Рух, имея 18 пунктов, расположился одиннадцатым.

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