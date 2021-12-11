Верес – Рух – 1:1 – видео голов и обзор матча
19:48 - Читати українською
Вереск и Рух поделили очки в рамках 18-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
Юрий Климчук 82’
82’ Юрий Климчук
Первого гола пришлось ждать 62 минуты. Шестаков влетел в штрафную Руха и выкатил идеальную передачу на Панасенко – вдохновенный исполнитель гимна Украины не промахнулся.
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Львовяне отыгрались благодаря пенальти. Солдат подбил ногу Притулы, и арбитр указал на точку. Когут мог отбить удар Климчука, но после касания голкипера Вереса мяч залетел в сетку – 1:1.
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