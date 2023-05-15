Минай не сдержал СК Днепр-1 в 26-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча.

СК Днепр-1 ожидаемо владел преимуществом, но оборона соперника во главе с Александром Бандурой держалась крепко. Все решил один эпизод на 79-й минуте.

СК Днепр-1 благодаря Довбику дожал Минай и не пустил Шахтер в отрыв – форвард приблизился к рекорду бомбардиров

Сработала связка игроков сборной Украины. Пехаленок с левого фланга идеальным навесом нашел голову Довбика, который оформил свой 23 гол в чемпионате. Тяжелая победа позволила СК Днепр-1 сократить отставание от Шахтера до 2 очков, а Минай остается в зоне переходных матчей.