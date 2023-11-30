"С кем было комфортнее всего играть в Шахтере? С Ярославом Ракицким. С Димой Чигринским очень приятно было играть. Ярик пришел из академии. Я понимал его, подсказывал, формировалась связка. Он всегда делал то, что я его просил. Ракицкий умеет слушать, это умный футболист, хорошо читает игру. Хорошая передача, хороший удар, качественный игрок.

"УЕФА вытягивает Шахтер дальше": Бельгия в истерике от победы украинцев, проклятие лузера ЛЧ №1, Срна ведет хитрую игру

Мог бы он усилить сборную Украины? Я думаю, да. Ну, слушайте, как он сыграл с Барселоной! Аплодировать можно ему! Ракицкий, когда вернулся в Шахтер, зимой 2023-го, очень помог команде с чемпионством", – поделился Кучер в интервью Украинскому футболу.

Добавим, что Ракицкий провел 12 матчей за Шахтер в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.

"Коля, що з ногою?": Шахтар дивує в ЛЧ, але не всіх – чому запитань більше, ніж відповідей, а комусь треба в бухгалтерію