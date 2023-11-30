"З ким було найкомфортніше грати в Шахтарі? З Ярославом Ракицьким. Із Дімою Чигринським дуже приємно було грати. Ярік прийшов із академії. Я розумів його, підказував, формувалася зв'язка. Він завжди робив те, що я його просив. Ракицький уміє слухати, це розумний футболіст, добре читає гру. Хороша передача, гарний удар, якісний гравець.

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Чи міг би він підсилити збірну України? Я думаю, так. Ну, слухайте, як він зіграв із Барселоною! Аплодувати можна йому! Ракицький, коли повернувся в Шахтар, взимку 2023-го, дуже допоміг команді з чемпіонством", – поділився Кучер у інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Ракицький провів 12 матчів за Шахтар у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами та 1 асистом.

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