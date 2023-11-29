Наставник Антверпена Марк ван Боммель был разочарован судейством Бартоша Франковски в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против Шахтера. В частности, он обратил внимание на эпизод на 54-й минуте между Янссеном и Бондарем – нидерландец считает, что в ворота "горняков" должны были назначать пенальти.

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Бельгийские СМИ также свирепствуют из-за некоторых решений судьи, а также называют ван Боммеля главным неудачником Лиги чемпионов – он в статусе тренера не одержал еще ни одной победы за 14 матчей в ЛЧ. А после поединка игроки команд устроили масштабную драку. Обо всем этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".