"Когда на поле появятся разрекламированные новички – Маилтон, Пейшоту? Брайан (Риаскос – прим.) был, вы его видели. Маилтон прямо на тренировке получил небольшое повреждение, мы решили поберечь его, чтобы не ухудшить травму. Думаю, в течение двух недель, может быть, десяти дней, Пейшоту приедет уже.

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Где Риаскос является наиболее эффективным? С его скоростью он, наверное, на любой позиции эффективен. Я думаю, можно и защитником попробовать. Сегодня он часто возвращался, помогал обороне", – поделился Кучер в комментарии официальному сайту Металлиста.

Отметим, что харьковчане победили Ужгород (3:1) в матче 2-го тура Первой лиги. Это позволило Металлисту стать одним из лидеров чемпионата вместе с Кривбассом и Краматорском.

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