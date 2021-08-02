"Коли на полі з'являться розрекламовані новачки – Маілтон, Пейшоту? Браян (Ріаскос – прим.) був, ви його бачили. Маілтон просто на тренуванні отримав невелике ушкодження, ми вирішили поберегти його, щоб не погіршити травму. Думаю, протягом двох тижнів, можливо, десяти днів, Пейшоту приїде вже.

Металіст офіційно оформив трансфер найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії

Де Ріаскос є найбільш ефективним? З його швидкістю він, напевно, на будь-якій позиції ефективний. Я думаю, можна і захисником спробувати. Сьогодні він часто повертався, допомагав обороні", – поділився Кучер у коментарі офіційному сайту Металіста.

Зазначимо, що харків'яни перемогли Ужгород (3:1) у матчі 2-го туру Першої ліги. Це дозволило Металісту стати одним з лідерів чемпіонату разом з Кривбасом та Краматорськом.

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