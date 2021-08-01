Первая лига 2021/22, 2-й тур

Кривбасс – Нива Т – 1:0

Гол: Дебелко, 15

Металіст – Ужгород – начало в 18:45

Кривбасс продолжил серию из побед в Первой лиге, на этот раз одолев тернопольскую Ниву. Уже на 15-й минуте был забит единственный гол во встрече. После подачи со штрафного Дебелко точно пробил в ближний угол, воспользовавшись ошибкой вратаря на выходе. Нива пыталась отыграться, однако Кривбасс довел встречу до победы.

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Добавим, что сегодня был назначен три поединка, но, из-за скандала с участием Альянса, их матч против Оболони был перенесен – клубы должны согласовать решение до 5 августа

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