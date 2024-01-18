СК Днепр-1 для начала работы на трансферном рынке должен рассчитаться с бывшими тренерами.

"Александр Кучер судится с Днепром-1. После прекращения сотрудничества клуб не рассчитался с тренером за последние три месяца его работы. Также днепряне до сих пор не выплатили специалисту прописанный в контракте бонус за итоговую вторую строчку. По моей информации, его размер составляет 100 тыс. у.е.

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В декабре Кучер подал позывное заявление в Палату по разрешению споров УАФ. Рассмотрение дела в Доме Футбола состоится уже после выборов президента организации. Похожая коллизия с Днепром-1 и у предшественника Кучера. Йовичевич также судится по поводу своего бонуса за призовое место в УПЛ. Поэтому ФИФА наложил на клуб трансферный бан", – написал инсайдер Игорь Бурбас.

Напомним, Кучер тренировал днепрян с июля 2022-го по август 2023-го. В прошлом сезоне команда завоевала серебряные медали УПЛ и дошла до 1/16 Лиги конференций, но провальное начало нынешней кампании привело к замене на Юрия Максимова.

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