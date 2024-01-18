СК Дніпро-1 для початку роботи на трансферному ринку повинен розрахуватися з колишніми тренерами.

"Олександр Кучер позивається проти Дніпра-1. Після припинення співпраці клуб не розрахувався з тренером за останні три місяці його роботи. Також дніпряни досі не виплатили фахівцю прописаний в контракті бонус за підсумкову другу сходинку. За моєю інформацією, його розмір складає 100 тис. у.о.

СК Дніпро-1 офіційно розірвав контракт з зірковим легіонером

У грудні Кучер подав позивну заяву до Палати з вирішення спорів УАФ. Розгляд справи у Будинку Футболу відбудеться уже після виборів президента організації. Схожа колізія з Дніпром-1 і в попередника Кучера. Йовічевіч також судиться з приводу власного бонусу за призове місце в УПЛ. Через це ФІФА наклав на клуб трансферний бан", – написав інсайдер Ігор Бурбас.

Нагадаємо, Кучер тренував дніпрян з липня 2022-го по серпень 2023-го. У минулому сезоні команда здобула срібні медалі УПЛ і дійшла до 1/16 Ліги конференцій, але провальний початок нинішньої кампанії призвів до заміни на Юрія Максимова.

Карпати змінюють курс: Маркевич хоче повторити Металіст, молодий скаут з прицілом на Бразилію