Уже бывший наставник Металлиста перебрался в СК Днепр-1, который вскоре стартует в Лиге Европы.

Александр Кучер заменил на этом посту Йовичевича, который не без скандала покинул клуб и перебрался в Шахтер. Контракт с экс-наставником Металлиста рассчитан на 2 года. В его тренерский штаб вошли Юрий Ушмаев, Андрей Кудымов, Валерий Городов, Евгений Барышников и Александр Грицай, сообщает официальный сайт СК Днепр-1.

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Именно с Кучером во главе "спортклубовцы" будут стартовать в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (соперник станет известен 2 августа) и попытаются выйти в групповой турнир второго по силе еврокубка.

В статусе игрока Кучер выступал за Металлист, Карпаты, Шахтер (7 титулов чемпиона УПЛ и Кубок УЕФА 2008/09), армянский Бананц и турецкий Кайсериспор. За национальную сборную Украины сыграл 57 матчей, забил 2 гола. Тренерский опыт 39-летнего специалиста ограничивается работой в Металле, позже переименованном в Металлист.

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