Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о своем разговоре с новым наставником Шахтера Игорем Йовичевичем по поводу его скандального ухода из СК Днепр-1.

"Он консультировался с несколькими юридическими компаниями по поводу своего контракта. Он уверен, что с юридической точки зрения свой контракт с СК Днепр-1 он отработал. А продление еще на год не вступило в силу, потому что должно было быть обоюдное согласие сторон.

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Он призвал не верить всему, что пишут в печати, сказал, что там много нюансов. Он сказал, что сразу сообщил СК Днепр-1 и Андрея Русола, как только получил официальное предложение", – рассказал Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, Йовичевич со скандалом покинул СК Днепр-1, присоединившись к Шахтеру, хотя днепряне имели опцию продления контракта со специалистом.

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