Уже колишній наставник Металіста перебрався у СК Дніпро-1, який невдовзі стартує в Лізі Європи.

Олександр Кучер замінив на цій посаді Йовічевіча, який не без скандалу покинув клуб і перебрався в Шахтар. Контракт із екс-наставником Металіста розрахований на 2 роки. До його тренерського штабу увійшли Юрій Ушмаєв, Андрій Кудимов, Валерій Городов, Євген Баришніков та Олександр Грицай, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Саме з Кучером на чолі "спортклубівці" стартуватимуть у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи (суперник стане відомий 2 серпня) та спробують вийти у груповий турнір другого за силою єврокубка.

У статусі гравця Кучер виступав за Металіст, Карпати, Шахтар (7 титулів чемпіона УПЛ і Кубок УЄФА 2008/09), вірменський Бананц і турецький Кайсеріспор. За національну збірну України зіграв 57 матчів, забив 2 голи. Тренерський досвід 39-річного фахівця обмежується роботою в Металі, який пізніше був перейменований на Металіст.

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