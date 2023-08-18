СК Днепр-1 разошелся миром со Славией в ответном матче в квалификации Лиги Европы. Анализ поединка и не только смотрите на "Футбол 24".

Вылет СК Днепр-1 из квалификации Лиги Европы означает, что днепряне продолжат участие в Лиге конференций. После ухода Довбика команда не нашла нового лидера, но громкую заявку сделал Валентин Рубчинский, который и забил единственный гол украинцев.

Тем временем будущее Кучера в СК Днепр-1 под вопросом. Инсайдеры уже пытаются угадать фамилию преемника, в частности, называя Виктора Скрипника. Обо всем этом и шансах Зари против Славии в следующем раунде квалификации смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".