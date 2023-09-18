Журналист Михаил Спиваковский накануне заявил, что экс-тренер СК Днепр-1 Александр Кучер был единственным, кого премировали по итогам прошлого сезона.

"Информация о системе премий в СК Днепр-1 образца прошлого сезона, прозвучавшая во вчерашнем выпуске, корректна лишь наполовину.

Игроки СК Днепр-1 не получили премиальные за серебро УПЛ в отличие от Кучера

В клубе действительно не было предусмотрено бонусов за решение турнирных задач или премиальных за победы. Однако и главный тренер клуба Александр Кучер – вопреки сказанному – бонусов за достижение второго места не получал", – сообщает "ТаТоТаке".

Напомним, Кучер в прошлом сезоне впервые в истории завоевал с СК Днепр-1 серебряные медали, однако провалил старт нынешнего первенства и подал в отставку.

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