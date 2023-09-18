Журналіст Михайло Співаковський напередодні заявив, що екс-тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер був єдиним, кого преміювали за підсумками минулого сезону.

"Інформація про систему премій у СК Дніпро-1 зразка минулого сезону, що пролунала у вчорашньому випуску, коректна лише наполовину.

Гравці СК Дніпро-1 не отримали преміальні за срібло УПЛ на відміну від Кучера

У клубі дійсно не було передбачено бонусів за вирішення турнірних завдань чи преміальних за перемоги. Однак і головний тренер клубу Олександр Кучер – всупереч сказаному – бонусів за досягнення другого місця не отримував", – повідомляє "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Кучер минулого сезону вперше в історії завоював з СК Дніпро-1 срібні медалі, однак провалив старт нинішньої першості і подав у відставку.

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