Кучер не отримував бонусів за срібло УПЛ – джерело спростувало раніше озвучений інсайд
Журналіст Михайло Співаковський напередодні заявив, що екс-тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер був єдиним, кого преміювали за підсумками минулого сезону.
"Інформація про систему премій у СК Дніпро-1 зразка минулого сезону, що пролунала у вчорашньому випуску, коректна лише наполовину.
Гравці СК Дніпро-1 не отримали преміальні за срібло УПЛ на відміну від Кучера
У клубі дійсно не було передбачено бонусів за вирішення турнірних завдань чи преміальних за перемоги. Однак і головний тренер клубу Олександр Кучер – всупереч сказаному – бонусів за досягнення другого місця не отримував", – повідомляє "ТаТоТаке".
Нагадаємо, Кучер минулого сезону вперше в історії завоював з СК Дніпро-1 срібні медалі, однак провалив старт нинішньої першості і подав у відставку.
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