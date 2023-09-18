Журналист Михаил Спиваковский рассказал о довольно странной ситуации в СК Днепр-1 относительно выплат премиальных.

"В прошлом сезоне в СК Днепр-1 не было премиальных. Я знаю, что главный тренер (Кучер – прим.) получил премиальные за решение задачи, заняв второе место, а игроки...

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У них неплохие зарплаты, поэтому они остались сидели без премиальных. Возможно, это тоже повлияло", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, что СК Днепр-1 в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Украины и оказался в квалификации Лиги чемпионов. Однако, днепряне провалились и вылетели из еврокубков вообще.

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